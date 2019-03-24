[table]Сведения о себеДата рождения: 2 ноября 1985 годаСемейное положение: замужем, трое детейЦельВозможность применения своих навыков, возможность реализовать себя, достойная заработная плата, работа с интересными людьми.Образование Высшее, магистратура 2002. – 2007г. Харьковский Национальный университет радиоэлектроники, специальность – физическая и биомедицинская электроника, квалификация – научный сотрудник (электроника, биомедицинская техника).Знание языковРусский, Украинский, Английский (со словарем)Опыт работы2007-2015 – инженер-физик отделения лучевой терапии, Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева АМНУ, г. ХарьковМоральные качества:Субъективные предположения:- грамотность;- высокая моральная устойчивость;- ответственность;- высокая обучаемость, быстрое освоение любых видов деятельности;- чувство юмора;- коммуникабельность;- желание самообразования, развития;- организаторские способности;- общее жизненное настроение: оптимист.Другие навыки Знание ПК, Microsoft OfficeИнтересы и увлеченияТанцыКниги[/table]