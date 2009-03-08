Необходимо создать базу данных клиентов (CRM, MySQL, и т.д.) На данный момент порядка 2 тыс клиентов которые ведутся в базе Огромная просьба присылать заявки только из Киева, ...
- Базы данных8 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать сайт под ключ - на основе существующего существующий сайт - www.iceshock.com.ua Должен быть намного презентабельней существующего и написан правильно )) (желательно сразу оптимизация текстов на сайте да и ...Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Необходимо создать флеш баннер (тема - доставки питьевой воды по офисам) - размер флеш баннера 468*60 Адрес нашего сайта www.oasiswater.com.ua для того чтобы понимать в каком духе хотелось бы баннер. Плюс возможность сделать ресайз ...Баннеры49 заявокЗакрыт16 лет назад
Создание и ведение базы Товарных чеков и базы товаров Необходимо Создать товарный чек с прописанием суммы заказа и выборкой товара из базы товаров Плюс подразделение товаров по категориям, поставщикам ...Базы данных1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $50
Попробую сформулировать ТЗ: Необходима отдельно работающая программа (желательно чтобы не зависела от ПО) для учета клиентов (юр. лица и физ. лица) и приема ежедневных заказов на доставку питьевой воды в 18.9л бутылях. ...Базы данных14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо создать простенькую базу данных клиентов и учета ежедневных заказов по этим клиентам + создать интерфейс для этой базы, опять таки не замысловатый. Можно в ACCESS или чем то другом. Все вопросы на электронку [email protected]Базы данных1 исполнительЗавершен16 лет назад