iceshock

Руслан Соколов iceshock

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта под ключ на основе существующего

    Необходимо создать сайт под ключ - на основе существующего существующий сайт - www.iceshock.com.ua Должен быть намного презентабельней существующего и написан правильно )) (желательно сразу оптимизация текстов на сайте да и ...

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание флеш-баннера для питьевой воды

    $20

    Необходимо создать флеш баннер (тема - доставки питьевой воды по офисам) - размер флеш баннера 468*60 Адрес нашего сайта www.oasiswater.com.ua для того чтобы понимать в каком духе хотелось бы баннер. Плюс возможность сделать ресайз ...

    Баннеры49 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание и ведение базы тов. чеков и базы товаров

    Создание и ведение базы Товарных чеков и базы товаров Необходимо Создать товарный чек с прописанием суммы заказа и выборкой товара из базы товаров Плюс подразделение товаров по категориям, поставщикам ...

    Базы данных1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • БД для учета клиентов

    $50

    Попробую сформулировать ТЗ: Необходима отдельно работающая программа (желательно чтобы не зависела от ПО) для учета клиентов (юр. лица и физ. лица) и приема ежедневных заказов на доставку питьевой воды в 18.9л бутылях. ...

    Базы данных14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание Базы данных клиентов

    $100

    Необходимо создать простенькую базу данных клиентов и учета ежедневных заказов по этим клиентам + создать интерфейс для этой базы, опять таки не замысловатый. Можно в ACCESS или чем то другом. Все вопросы на электронку [email protected]

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

stepashad
Дмитрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов
$40
10 баллов
16 лет назад
Создание Базы данных клиентов
Вся информация предоставленна доступно для выполнения заказа, очень положительный озыв.
Отличная работа в кратчайший срок! Зачет! и огромное спасибо за поддержку!
Ответный отзыв