icestorm322

I will fulfill your order in the best possible way d>_<b

Работаю в фотошоп,ретушь,редактирование,обработка фотографий.

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Photoshop.

Профессиональная обработка Ваших фотографий в ручном режиме (индивидуальный подход к каждой фотографии).

Photoshop, Фотошоп мастер. Стаж работы в Photoshop более 5 лет. Ретушь, все Фотошоп работы: ретушь фото для паспорта, обработка, вставка изображения,создать копию, отрисовка, могу склеить видео, изменить видео, могу создать видеопрезентацию, видео монтаж, ролик, клип. Все виды работ и любой сложности.

ДИЗАЙНЕРСКОЕ СОЗДАНИЕ КАРТИН. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ, ФОТОШОП ДОКУМЕНТОВ. СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПОВ, БАННЕРОВ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ! СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ГРУПП В ВК И ДРУГИХ СОЦ СЕТЯХ.

РАБОТА С РЕГИОНАМИ!

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ПИШИТЕ , ОТКЛИКАЙТЕСЬ И ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕЧУ ВСЕМ!