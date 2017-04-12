icewhisper

Дмитрий icewhisper

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$460
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$460
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна для Корпоративного сайта компании
Дмитрий, спасибо за очень интересный проект. Очень было приятно по-работать вместе, по ТЗ все четко, оплата на высшем уровне, всегда на связи. С удовольствием займусь и другими вашими проектами :) Всем рекомендую сотрудничать с Дмитрием, не пожалеете!
ООО "Утилитсервис" в лице директора А.А. Трофимова выражает благодарность Александру за качественную работу. В процессе были учтены все пожелания и предоставлены свои профессиональные виденья того, как на самом деле должен выглядеть современный дизайн сайта. Все было сделано в срок. Рекомендация 99.99 %, цена соответствует уровню работы. Александру желаем удачи и дальнейшего процветания!)
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