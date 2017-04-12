icewhisper

Добрый день уважаемые фрилансеры! Необходимо в срочном порядке восстановить, сделать или доработать сайт (Интернет - магазин). Имеются макеты, а также незаконченная работа. Срок до 26 числа (самый крайний срок). Просьба в личку написать, варианты как ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Нужно создать одностраничный сайт, где будет происходить голосование за тот или иной видеоролик (их будет около 40). Для того, чтобы пользователь смог проголосовать, он должен пройти систему авторизации, где он вводит имя, почту ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо разработать современный дизайн сайта. Основа будет браться со следующих сайтов: utilit.ru и sibekcompany.ru (данные сайты являются филиалами общей компании), поэтому необходимо будет предусмотреть возможный переход на эти сайты как элементы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Тема статьи - Специфика рынка частных военных услуг. Срок до 22.06.2018Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Уважаемые фрилансеры, необходимо разработать сайт с дизайном соответствующей тематики. Важно учитывать, что на такой сайт заходят люди, у которых случилось горе в семье. Сайт должен быть адаптивным и удобным в пользовании. Структура сайта будет ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт предназначен для экологической компании, занимающейся сбором, транспортировкой и обезвреживанием опасных отходов. Интересует цена и сроки выполнения работы. Очень важно наличие тесного сотрудничества по средством связи через скайп и тд.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт предназначен для клиентов, которым нужен ремонт Apple. Структура работы такая - выбираешь модель - выбираешь проблемы - выходит стоимость ремонта данной проблемы. Вся основная работа проходит в одном рамке. Интересны сроки и стоимость такой ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется дизайн - структура сайт, необходимо по готовому шаблону сделать сайт.Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать сайт - блог для психолога, интересует вопрос проведения вебинаров (как это можно сделать, и можно ли это сделать вообще)Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Внести изменения по дизайну и по возможности дальнейшее сотрудничество с исполнителем.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходима seo - оптимизация сайтов для поисковика гугл и яндексПоисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт9 лет назад