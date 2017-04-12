icewhisper

Уважаемые фрилансеры! Нужно создать одностраничный сайт, где будет происходить голосование за тот или иной видеоролик (их будет около 40). Для того, чтобы пользователь смог проголосовать, он должен пройти систему авторизации, где он вводит имя, почту ...