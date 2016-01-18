Everything you can imagine is REAL.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:
- ретушь фото;
- цветокоррекция и частичная обработка фото;
- создание коллажа;
- создание портрета в стиле поп-арт, карикатура;
- рисование портрета на основе предоставленной фотографии;
- арт-обработка фото;
- рисование 2D-арта на заказ;
- обтравка фото (менее часа);
ОБО МНЕ:
- более 10 лет опыта работы с Adobe Photoshop;
- высокая степень креативности;
- ответственность;
- наивысшее качество выполнения работы;
Контактный email: [email protected] (по всем вопросам)
МОИ АРТ-ГАЛЕРЕИ:
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Портфолио
- Фан-арт "Портрет"118 просмотров
- Фан-Арт "Ведьмочка"290 просмотров
- Фан-арт "Маг"191 просмотр