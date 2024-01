Everything you can imagine is REAL.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

- ретушь фото;

- цветокоррекция и частичная обработка фото;

- создание коллажа;

- создание портрета в стиле поп-арт, карикатура;

- рисование портрета на основе предоставленной фотографии;

- арт-обработка фото;

- рисование 2D-арта на заказ;

- обтравка фото (менее часа);

ОБО МНЕ:

- более 10 лет опыта работы с Adobe Photoshop;

- высокая степень креативности;

- ответственность;

- наивысшее качество выполнения работы;

Контактный email: [email protected] (по всем вопросам)

МОИ АРТ-ГАЛЕРЕИ:

DeviantART

FLICKR

VIRINK

VK.COM (official public page)