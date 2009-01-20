Разработка веб-сервисов и веб-приложений любой сложности
Услуги:
Разработка веб-сервисов и веб-приложений любой сложности с использованием технологий: PHP4, PHP5, HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript.
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Профессиональный опыт:
Программирую с 2004г.
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Образование:
1. «Национальный Университет Гражданской Авиации», инженер высокоинтегрованых компьютерных комплексов.
2. Академия «Шаг», дизайнер.
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С уважением, Чугуева Инга!