ici

Инга Чугуева ici

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Разработка веб-сервисов и веб-приложений любой сложности

Услуги:

Разработка веб-сервисов и веб-приложений любой сложности с использованием технологий: PHP4, PHP5, HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript.

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Профессиональный опыт:

Программирую с 2004г.

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Образование:

1. «Национальный Университет Гражданской Авиации», инженер высокоинтегрованых компьютерных комплексов.

2. Академия «Шаг», дизайнер.

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С уважением, Чугуева Инга!

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