Профессиональный фотограф. Пейзаж, портрет, искусство!
Член Союза Фотографов Беларуси.
Член Союза Фотохудожников России.
Редактор 1x.com
Автор многих фотографических проектов и статей.
Лауреат и победитель международных конкурсов.
( Искусство Быть Собой ). Сайт https://mikhaliuk.com
Ссылки на различные международные фотосайты:
https://www.artlimited.net
Несколько ссылок на галереи с персонального сайта с примерами работ по разным жанрам:
Образы людей ЧБ и Цвет, Исландия цвет, Вьетнам люди, Япония.
Пейзаж- Вьетнам, Пустыня Сахара Алжир, Норвегия, Доломиты Альпы, Фотопроект- Пространство Ци
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