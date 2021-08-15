Профессиональный фотограф. Пейзаж, портрет, искусство!

Член Союза Фотографов Беларуси.

Член Союза Фотохудожников России.

Редактор 1x.com

Автор многих фотографических проектов и статей.

Лауреат и победитель международных конкурсов.

( Искусство Быть Собой ). Сайт https://mikhaliuk.com

Ссылки на различные международные фотосайты:

1x.com

https://35photo.pro

https://photoclub.by

https://www.artlimited.net

https://photographers.ua

Несколько ссылок на галереи с персонального сайта с примерами работ по разным жанрам:

Образы людей ЧБ и Цвет, Исландия цвет, Вьетнам люди, Япония.

Пейзаж- Вьетнам, Пустыня Сахара Алжир, Норвегия, Доломиты Альпы, Фотопроект- Пространство Ци

Фото Цвет

Фото ЧБ