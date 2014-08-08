Айкон

Компания работает с 1999 года, то есть мы на рынке уже 15 лет, чем весьма гордимся! За это время мы выполнили более 340 проектов, в том числе сайты стандартной направленности и тяжёлые проекты со сложной внутренней логикой и внешней интеграцией. Что же позволило нам так долго продержаться в условиях нашего сурового и динамичного рынка? Что позволяет нам оптимистично смотреть в будущее?

На наш взгляд, это целый ряд факторов:

- Надежность – время существования нашей компании говорит само за себя!

- Опыт – мы разработали более 300 проектов, отлично научились создавать не только привычные корпоративные сайты, но и сложные интернет-магазины, решения для агентств недвижимости и такие индивидуальные проекты, которые сложно отнести к какому-либо конкретному типу решений.

- Индивидуальный подход – это наше важнейшее правило – никаких шаблонов и самокопирования! Мы понимаем, что бизнес каждого нашего клиента – уникален.

- Поддержка клиентов – мы ориентируемся на долгосрочное сотрудничество и не бросаем своих. Именно по этой причине к нам обращаются повторно. Даже через 5-7 лет.

Наши клиенты это люди, которым нужна качественная работа, выполненная в веб-студии. Они понимают, почему хороший сайт не может стоить 5999 руб., предпочитают договорные отношения и серьезный индивидуальный подход.