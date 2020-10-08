Копирайтер

Добрый день уважаемые посетители моего профиля!

Работаю копирайтером на постоянной основе уже более5 лет. За это время выполнено более 1200 заказов, получено более 200 положительных отзывов.

Прошу не обращать внимание на количество заказов в работе. Если я подаю заявку на ваш заказ, значит я рассчитываю свои силы и время.

Пишу статьи рекламного и информационного характера, инструкции, обзоры, отзывы, СЕО статьи.

Образование: ДНУ, направление прикладная математика, специальность аналитик. Техническое образование не помеха для профессии копирайтера.

Аналитический склад ума позволяет анализировать информацию, не допускать логических ошибок, не допускаю и других.

Любимые темы написания - недвижимость, отдых и туризм, IT, строительство и ремонт.

Тесно связанна с разработкой веб-сайтов, разработкой приложений под ios/android и маркетинговыми услугами.

С удовольствием возьмусь за незнакомую тему! Люблю расширять горизонты своих познаний, готова собрать материал по незнакомой теме, проанализировать его и написать качественную статью.

Стоимость моей работы полностью зависит от типа статьи, объемов работы, ваших пожеланий.