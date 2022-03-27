🔥 Современный, понятный и просто классный дизайн сайтов 🔥

 Привет!

Меня зовут Лера, и я веб-дизайнер из прекрасного города Санкт-Петербург. С радостью создам для вас сайт, лендинг,

или интернет-магазин вашей мечты!

Больше всего в своей работе я люблю слышать ту самую фразу заказчика... Нет, не "Мы перевели деньги на ваш счет",

а "Да, это именно то, что мы хотели!". Поэтому я гарантирую, что вы останетесь довольны разработанным мною дизайном.

 Основные плюсы работы со мной:

Создаю продуманный, актуальный, соответствующий вашим пожеланиям дизайн.

Всегда на связи. И в соцсетях, и в мессенджерах, и по телефону.

Владею языком верстальщиков и без проблем общаюсь с ними.

Пунктуальность - залог успеха. Всегда выполняю работу точно в срок.

Вношу правки быстро, а главное бесплатно.

✍ Этапы нашего сотрудничества:

Я изучаю ТЗ, вы заполняете бриф. Обмениваемся информацией, договариваемся о стоимости и сроках.

Вносится предоплата 30%. Создаю прототип в случае его отсутствия, и после утверждения приступаю к дизайну.

Создается дизайн сайта. Я постоянно отчитываюсь о проделанной работе и вношу правки. Если появляется необходимость в доработках, обговариваем их стоимость.

Проект готов! Вместе любуемся на готовый дизайн, вносим оставшиеся пожелания и оплату.

Обмениваемся отзывами о проделанной работе.

☝ Важные моменты!

Если вас не устраивает дизайн - я верну аванс. В жизни всякое бывает, поэтому я считаю важным сохранить вам (и себе) время и хорошее настроение!

Правки и доработки - разные вещи. Первые - в любом количестве, в любое время совершенно бесплатны. А вот доработки оплачиваются отдельно в зависимости от объема.

 Контакты:

Эл.почта - [email protected]

Telegram﻿﻿

Вконтакте﻿

 Мои кошельки

Visa - ***

Mastercard - ***

Всегда рада пообщаться с вами и ответить на любые вопросы! Давайте творить удобные стильные сайты вместе 珞

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С наилучшими пожеланиями,

Валерия