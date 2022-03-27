Привет!
Меня зовут Лера, и я веб-дизайнер из прекрасного города Санкт-Петербург. С радостью создам для вас сайт, лендинг,
или интернет-магазин вашей мечты!
Больше всего в своей работе я люблю слышать ту самую фразу заказчика... Нет, не "Мы перевели деньги на ваш счет",
а "Да, это именно то, что мы хотели!". Поэтому я гарантирую, что вы останетесь довольны разработанным мною дизайном.
Основные плюсы работы со мной:
- Создаю продуманный, актуальный, соответствующий вашим пожеланиям дизайн.
- Всегда на связи. И в соцсетях, и в мессенджерах, и по телефону.
- Владею языком верстальщиков и без проблем общаюсь с ними.
- Пунктуальность - залог успеха. Всегда выполняю работу точно в срок.
- Вношу правки быстро, а главное бесплатно.
✍ Этапы нашего сотрудничества:
- Я изучаю ТЗ, вы заполняете бриф. Обмениваемся информацией, договариваемся о стоимости и сроках.
- Вносится предоплата 30%. Создаю прототип в случае его отсутствия, и после утверждения приступаю к дизайну.
- Создается дизайн сайта. Я постоянно отчитываюсь о проделанной работе и вношу правки. Если появляется необходимость в доработках, обговариваем их стоимость.
- Проект готов! Вместе любуемся на готовый дизайн, вносим оставшиеся пожелания и оплату.
- Обмениваемся отзывами о проделанной работе.
☝ Важные моменты!
Если вас не устраивает дизайн - я верну аванс. В жизни всякое бывает, поэтому я считаю важным сохранить вам (и себе) время и хорошее настроение!
Правки и доработки - разные вещи. Первые - в любом количестве, в любое время совершенно бесплатны. А вот доработки оплачиваются отдельно в зависимости от объема.
Контакты:
Эл.почта - [email protected]
Telegram
Мои кошельки
Visa - ***
Mastercard - ***
Всегда рада пообщаться с вами и ответить на любые вопросы! Давайте творить удобные стильные сайты вместе 珞
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С наилучшими пожеланиями,
Валерия
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