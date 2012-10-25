icvector01

Евгений заказывал исправление багов html5 в IE8, который по умолчанию не знает теги html5. Задание расписано по пунктам, что говорит о структурированном подходе к делу и это дает уже ускорение решения проблемы. Оплата своевременно. Работа доставила только удовольствие. В карму только + , нареканий нет.