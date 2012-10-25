icvector01

Евгений icvector01

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
VVladimirP
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Баннеры флеш (swf)
Полностью остался доволен совместной работой, оплата своевременная
Выполнено все качественно и профессионально! Немного расширили объем работы с дополнительной оплатой. Очень довольны.
Ответный отзыв
alcontrol_w
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 отзывов
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработка верстки на нескольких сайтах под ie7-ie8
Евгений заказывал исправление багов html5 в IE8, который по умолчанию не знает теги html5. Задание расписано по пунктам, что говорит о структурированном подходе к делу и это дает уже ускорение решения проблемы. Оплата своевременно. Работа доставила только удовольствие. В карму только + , нареканий нет.
Александр, отлично справился с задачей. Оперативно, быстро и главное отличный подход к делу и квалификация.
Ответный отзыв
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Нужны флеш-баннеры качественные и креативные
Спасибо за интересный проект! Оплата своевременная. От работы только положительные эмоции! Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Отличный исполнитель, креативно и качественно выполнил свою работу. Все работа в рамках срока, исполнитель все время доступен, что особенно приятно, очень правильный подход к работе, только положительные впечатления. Рекомендую.
Ответный отзыв