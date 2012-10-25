icvector01

Нужно сделать две доработки по верстке.
- HTML-верстка15 заявокЗакрыт11 лет назад
Задача главная - наполнить сайт текстами - качественным контентом. Тематика Форекс - соответственно желательно, чтобы было представление о данной тематике. Пишите цену. Оплата на ваше усмотрение.Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
Описание работ: Нужно подправить меню - есть небольшой баг в отображение на ie7 Нужно сделать правки в верстке под ie8 - на другом сайте. Оплата по выбранному вами варианту. Skype: mullasadrHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Уважаемые фрилансеры ! Ищем предложение по конкретным услугам по продвижению сайта Форекс брокера (желательно тех кто уже знаком с этой сферой). Что имеется ввиду под конкретикой, имеется ввиду продвижение не в общем смысле. А конкретные ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужны баннеры размеров : 250*250 300*250 468x60 328*90 728x90 160*600 Нужно сделать креативно и со вкусом. Тематика форекс-финансы. Ждем ваших партфолио, цены, сроки.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужны баннеры следующих размеров на английском языке : 468 x 60 Баннер 250 x 250 Квадрат 320 x 50 Полноразмерный баннер для мобильных устройств 120 x 600 Небоскреб 300 x 600 Объявление на половину страницы За основу по внешнему виду ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Необходимы два флеш баннера 728х90 и 140х600, с рекламой услуги "Возврат 50% спреда". http://www.icvector.com/ Ждем Ваших образцов и цен.Баннеры15 заявокЗакрыт11 лет назад