Опыт работы 10 лет. Полиграфия, шелкография, наружная реклама и т.д
Опыт работы 10 лет. Полиграфия, шелкография, наружная реклама и т.д. Подготовка файлов в печать.
Все виды дизайна.
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Портфолио
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- Мебельный салон195 просмотров
- Открытка126 просмотров
- Приглашение181 просмотр
- Буклет183 просмотра
Верстка полиграфии
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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Логотипы и Знаки
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от $200
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Наружная реклама
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Обработка фотографий
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Фирменный стиль
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