id13

Итдизайн id13

 
45 летРоссия/Саратов
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Опыт работы 10 лет. Полиграфия, шелкография, наружная реклама и т.д

Опыт работы 10 лет. Полиграфия, шелкография, наружная реклама и т.д. Подготовка файлов в печать.

Все виды дизайна.

Портфолио
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Верстка полиграфии
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от $15
от 1 дня
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Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 1 дня
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Дизайн сайтов
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от $300
от 5 дней
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Логотипы и Знаки
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от $200
от 1 дня
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Наружная реклама
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от $15
от 1 дня
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Обработка фотографий
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от $15
от 1 дня
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 3 дней
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