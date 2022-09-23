Привіт, я Емілія. Я copywriter, rewriter та translator

Коротко про мої навички: я можу доповнити ваш текст свіжішими та цікавішими фактами, я можу розширити будь-яку з ваших статей, переструктурувати її, спростити текстові структури й переписати.

Можу гарантувати rewrite з абсолютною вірністю тексту і з точною перевіркою на унікальність

Також можу перекладати ваші тексти, бо є білінгвістом. Знаю російську та українську з народження, вивчаю англійську протягом 14 років, володію мовою на рівні B1. На цей час вивчаю німецьку мову.