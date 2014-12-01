аккаунт-менеджер digital агентства Idea4Web
Мы занимаемся анализом, проектированием, разработкой и продвижением веб-проектов!
Нам под силу решить задачу любой сложности! Главное, чтобы заказчик понимал, какой результат он хочет получить в итоге и какую цель преследует.
Мы подходим к каждому проекту индивидуально, применяя накопленный опыт, знания, привлекая специалистов с нестандартным, креативным мышлением!
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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$15/час
от $200от 5 дней
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Дизайн сайтов
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от $200
от 3 дней
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Интернет-магазины
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от $1000
от 7 дней
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Поисковые системы (SEO)
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от $100
от 5 дней
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Сайты «под ключ»
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от $500
от 10 дней
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Системы управления (CMS)
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от $500
от 5 дней
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Социальные сети (SMM и SMO)
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от $200
от 5 дней
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