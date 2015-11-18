Графический дизайн любой сложности — от логотипа до персонажа! Качественно, с любовью, недорого!

Рад приветствовать Вас на своей странице!

Меня зовут Олег.

Если Вам нужен интересный, запоминающийся дизайн, я с радостью выполню Ваш заказ!

Я очень люблю свою работу и всегда подхожу серьезно к ее выполнению, работаю по

принципу: «Делай как для себя!». Всю работу выполняю в срок, всегда на связи.

================================================================================

МОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:

================================================================================

Я на связи ежедневно с 10:00 до 0:00 часов.

Рабочие дни: Пн - Сб.

Воскресенье - выходной.

____________________________________________________________________________________________

Связаться со мной можно через внутренний чат Веблансера или почту [email protected].

Пожалуйста, сразу озвучьте тему письма — это сэкономит ваше и мое время.

============================= СХЕМА РАБОТЫ: ===================================

1. Ознакомление с проектом. Заполнение брифа (бриф заказчику высылаю).

2. Согласование цены и сроков выполнения заказа.

3. Публикация Приватного проекта или выбор исполнителем в тендере.

4. Предоплата 50% от стоимости заказа. Я принимаю оплату на карту Сбербанка.

Комиссию за перевод средств оплачивает Заказчик. Уточняйте пожалуйста, какую

комиссию берет ваш банк. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие

материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.

5. В оговоренный срок я высылаю варианты заказа, выполненные по всем требованиям

ТЗ, на утверждение. Если ни один из вариантов не удовлетворил заказчика и есть желание

продолжать работать, он вносит 30% от стоимости заказа на дополнительный вариант.

6. Корректировка выбранного варианта, утверждение. Буду признателен, если это займет

у вас не более 3-х рабочих дней.

7. Вносите оставшиеся 50% от стоимости заказа.

8. Исходники в форматах соответствующих заказу: cdr., ai., psd., indd., pdf., eps., png., tiff.

(высылается только один из нескольких вариантов заказа, который утвердили и оплатили.

ИСХОДНИКИ высылаю после полной оплаты заказа, учитывайте это пожалуйста, чтобы не

было накладок со сроками).

9. Обязательный отзыв о сотрудничестве.

================================================================================