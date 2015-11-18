Рад приветствовать Вас на своей странице!
Меня зовут Олег.
Если Вам нужен интересный, запоминающийся дизайн, я с радостью выполню Ваш заказ!
Я очень люблю свою работу и всегда подхожу серьезно к ее выполнению, работаю по
принципу: «Делай как для себя!». Всю работу выполняю в срок, всегда на связи.
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МОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
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Я на связи ежедневно с 10:00 до 0:00 часов.
Рабочие дни: Пн - Сб.
Воскресенье - выходной.
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Связаться со мной можно через внутренний чат Веблансера или почту [email protected].
Пожалуйста, сразу озвучьте тему письма — это сэкономит ваше и мое время.
============================= СХЕМА РАБОТЫ: ===================================
1. Ознакомление с проектом. Заполнение брифа (бриф заказчику высылаю).
2. Согласование цены и сроков выполнения заказа.
3. Публикация Приватного проекта или выбор исполнителем в тендере.
4. Предоплата 50% от стоимости заказа. Я принимаю оплату на карту Сбербанка.
Комиссию за перевод средств оплачивает Заказчик. Уточняйте пожалуйста, какую
комиссию берет ваш банк. Предоплата не возвращается. Исключение: отсутствие
материалов на рассмотрение к окончанию срока сдачи проекта.
5. В оговоренный срок я высылаю варианты заказа, выполненные по всем требованиям
ТЗ, на утверждение. Если ни один из вариантов не удовлетворил заказчика и есть желание
продолжать работать, он вносит 30% от стоимости заказа на дополнительный вариант.
6. Корректировка выбранного варианта, утверждение. Буду признателен, если это займет
у вас не более 3-х рабочих дней.
7. Вносите оставшиеся 50% от стоимости заказа.
8. Исходники в форматах соответствующих заказу: cdr., ai., psd., indd., pdf., eps., png., tiff.
(высылается только один из нескольких вариантов заказа, который утвердили и оплатили.
ИСХОДНИКИ высылаю после полной оплаты заказа, учитывайте это пожалуйста, чтобы не
было накладок со сроками).
9. Обязательный отзыв о сотрудничестве.
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