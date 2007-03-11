Михеев Алексей ideadealdezignideadealdezign
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Дизайн, креатив, эскизы, раскадровки, сценарии, вэб-баннеры, элементы сайтов, заставки, журнальная графика, оформление литературных произведений, эскизы 3D моделей, оформление компакт-дисков
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Портфолио
- "Осознанная необходимость"258 просмотров
- "Пролетая над гнездом кукушки"413 просмотров
- "Voodoo Club"338 просмотров
- Shonoff`s Project Relize274 просмотра
- "Ostracizm"266 просмотров
- Poster274 просмотра
- "Рыба"262 просмотра
- "Do your selfnagualization"264 просмотра
- "Киберзверь"409 просмотров
- "Садо-мазо олвэйз гоу"536 просмотров
- "Женское"307 просмотров
- "Грибы - это такие насекомые."467 просмотров