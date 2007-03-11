ideadealdezign

Михеев Алексей ideadealdezign

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Дизайн, креатив, эскизы, раскадровки, сценарии, вэб-баннеры, элементы сайтов, заставки, журнальная графика, оформление литературных произведений, эскизы 3D моделей, оформление компакт-дисков

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