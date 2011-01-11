Мы занимаемся разработкой сайтов с 2007 года.

Наши работы основываются на технологиях с открытым кодом, таких как Apache, PHP, MySQL и др.

Мы ориентированы на создание сайтов для бизнеса и проектирование различных полезных веб-порталов и веб-сервисов.

Мы разрабатываем сайты «под ключ», т.е. это полный комплекс услуг по созданию и продвижению, начиная с разработки концепции и дизайна сайта, программирование, система управления сайтом, обслуживание, раскрутка сайта, и заканчивая его продвижением в сети.

Мы осуществляем разработку сайтов различной сложности: Сайт-визитка, Бизнес-сайт, Интернет-магазин, Интернет-портал.

Мы предоставляем услуги хостинга и регистрации доменных имен. BHOST.BY - Лучший хостинг Беларуси!

Мы оказываем помощь в продвижении сайта.

Выполним дизайн различной степени сложности - рекламы, логотипов, фирменного стиля, оформим выставочный стенд, создадим видеоролик или презентацию для вашей организации.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- индивидуальный подход к каждому клиенту, то есть мы, создаем эксклюзивные сайты, отличающийся друг от друга

- никаких шаблонов, только индивидуальный современный дизайн

- собственная система управления сайтом IWL CMS, которая позволяет Вам легко и просто редактировать информацию на сайте, не требуя специальных знаний

- низкие цены

Свяжитесь с нами по телефону (+375 29) 841-9000, не стесняйтесь задавать ваши вопросы. Мы осуществляем веб-разработки достаточно давно для того, чтобы ответить на каждый из них.

Подробнее вы можете узнать о наши услугах и посмотреть сделанные нами работы на сайте www.ideaweblab.com/