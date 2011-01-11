Мы занимаемся разработкой сайтов с 2007 года.
Наши работы основываются на технологиях с открытым кодом, таких как Apache, PHP, MySQL и др.
Мы ориентированы на создание сайтов для бизнеса и проектирование различных полезных веб-порталов и веб-сервисов.
Мы разрабатываем сайты «под ключ», т.е. это полный комплекс услуг по созданию и продвижению, начиная с разработки концепции и дизайна сайта, программирование, система управления сайтом, обслуживание, раскрутка сайта, и заканчивая его продвижением в сети.
Мы осуществляем разработку сайтов различной сложности: Сайт-визитка, Бизнес-сайт, Интернет-магазин, Интернет-портал.
Мы предоставляем услуги хостинга и регистрации доменных имен. BHOST.BY - Лучший хостинг Беларуси!
Мы оказываем помощь в продвижении сайта.
Выполним дизайн различной степени сложности - рекламы, логотипов, фирменного стиля, оформим выставочный стенд, создадим видеоролик или презентацию для вашей организации.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- индивидуальный подход к каждому клиенту, то есть мы, создаем эксклюзивные сайты, отличающийся друг от друга
- никаких шаблонов, только индивидуальный современный дизайн
- собственная система управления сайтом IWL CMS, которая позволяет Вам легко и просто редактировать информацию на сайте, не требуя специальных знаний
- низкие цены
Свяжитесь с нами по телефону (+375 29) 841-9000, не стесняйтесь задавать ваши вопросы. Мы осуществляем веб-разработки достаточно давно для того, чтобы ответить на каждый из них.
Подробнее вы можете узнать о наши услугах и посмотреть сделанные нами работы на сайте www.ideaweblab.com/
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