Креатив, концепции, сценарии, худ. тексты, статьи, техзадания и т.д.
Умею:
- генерировать идеи проекта, кампании, праздника, мероприятия;
- создавать концепции проекта, сайта, кампании;
- писать рассказы, эссе, новеллы, сказки, статьи, обзоры, интервью, книги;
- придумывать небанальные поздравления, адреса, признаняе в любви, романтические, смешные, сентиментальные, деловые письма;
- писать сценарии мероприятия, праздника, концерта, фестиваля и т.д.;
- составлять техническое задание на создание или переделку сайта;
- создавать функциональные сайты, а также наполнять их или любой другой сайт уникальным контентом;
- вести блоги;
- проводить поисковую оптимизацию сайтов;
- цифровать и редактировать тексты, фото-, аудио- и видео-материалы.
Действие аккаунта приостановлено!