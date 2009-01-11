Креатив, концепции, сценарии, худ. тексты, статьи, техзадания и т.д.

Умею:

- генерировать идеи проекта, кампании, праздника, мероприятия;

- создавать концепции проекта, сайта, кампании;

- писать рассказы, эссе, новеллы, сказки, статьи, обзоры, интервью, книги;

- придумывать небанальные поздравления, адреса, признаняе в любви, романтические, смешные, сентиментальные, деловые письма;

- писать сценарии мероприятия, праздника, концерта, фестиваля и т.д.;

- составлять техническое задание на создание или переделку сайта;

- создавать функциональные сайты, а также наполнять их или любой другой сайт уникальным контентом;

- вести блоги;

- проводить поисковую оптимизацию сайтов;

- цифровать и редактировать тексты, фото-, аудио- и видео-материалы.