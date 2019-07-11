idescodisc

Разработчики сайта

Если вам нужен эксперт ( full stack developer - backend, frontend ), с опытом работы от 4 до 12 лет, по цене от 8 $ в час (и выше ) напишите на telegr @frameworkyii2 , @Risewaii эмайл [email protected] Предлагаем Услуги.✔ PHP, ООP ✔ Yii2, Laravel, CodeIgniter✔ Node.js (Express.js , Koa.js),✔ React.js, Vue.js, ✔ Wordpress, OpenCart , Drupal✔ HTML5/CSS3, Javascript, JQuery, Bootstrap✔ MYSQL, PostgreSQL, MongoDB Услуги: Доработка и Разработка любых сайтов ✔ Создание сайтов✔ Создание интернет-магазинов✔ Опыт работы с базами данных, менеджмент системы✔ Создание корпоративных сайтов✔ Создание лендингов✔ Поддержка сайтов✔ Доработка сайтов✔ Интеграция API (платежные шлюзы, интеграция с социальными сетями, рассылка и т. д.)✔ web-приложений, desktop-приложений✔ Кроссбраузерная и адаптивная верстка html-макетов