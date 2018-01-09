Certified PPC-Specialist (Direct, Adwords)
Опыт работы - более 5 лет.
Работала с такими направлениями интернет-маркетинга, как:
- контекстная реклама
- стратегическое медиапланирование и анализ
- SMM, таргетированная реклама
- контент-менеджмент, блоггинг
- e-mail – маркетинг и sms–рассылки
- крауд-маркетинг
- seo
Проведу комплексный анализ действующих рекламных кампаний с разработкой рекомендаций и обучением.
Работаю с Google Adwords, Яндекс.Директ, Google Analytics, Tag Manager, Яндекс Метрика.
Работала над запуском и комплексным продвижением различных проектов с всевозможными направлениями товаров и услуг, начиная от аксессуаров, заканчивая недвижимостью. Очень детально и глубоко прорабатываю списки минус-слов на всех уровнях.
Разрабатываю индивидуальные стратегии для каждого!
- Поисковая реклама Яндекс.Директ, Google.Adwords
- КМС и РСЯ. DSK, GSP, видеореклама
- Аналитика, отслеживание событий с помощью Google Analytics, Яндекс.Метрика, работа с Google Tag Manager
- Динамический ремаркетинг, ремаркетинг / ретаргетинг
- Автоматизация управления ставками