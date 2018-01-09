Интернет-маркетолог. Специалист по контекстной рекламе

Certified PPC-Specialist (Direct, Adwords)

Опыт работы - более 5 лет.

Работала с такими направлениями интернет-маркетинга, как:

контекстная реклама

стратегическое медиапланирование и анализ

SMM, таргетированная реклама

контент-менеджмент, блоггинг

e-mail – маркетинг и sms–рассылки

крауд-маркетинг

seo

Помогу вам в медиапланировании, разработке стратении для контекстной рекламы, ее внедрении и запуске.

Проведу комплексный анализ действующих рекламных кампаний с разработкой рекомендаций и обучением.

Работаю с Google Adwords, Яндекс.Директ, Google Analytics, Tag Manager, Яндекс Метрика.

Работала над запуском и комплексным продвижением различных проектов с всевозможными направлениями товаров и услуг, начиная от аксессуаров, заканчивая недвижимостью. Очень детально и глубоко прорабатываю списки минус-слов на всех уровнях.

Разрабатываю индивидуальные стратегии для каждого!

- Поисковая реклама Яндекс.Директ, Google.Adwords

- КМС и РСЯ. DSK, GSP, видеореклама

- Аналитика, отслеживание событий с помощью Google Analytics, Яндекс.Метрика, работа с Google Tag Manager

- Динамический ремаркетинг, ремаркетинг / ретаргетинг

- Автоматизация управления ставками