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Полушкин Алексей idmb

 
38 летРоссия/Киров
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка сайтов (HTML5, CSS3, jQuery)

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery, PHP.
  • Кроссбраузерность
  • Блочная фиксированная/резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
Время работы:

9:00 — 21:00 МСК

PHPВерстка сайтаHTMLjQuery
Отзывы заказчиков
dionz
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$90
2 балла
5 лет назад
Верстка - Joomla
Взял аванс и пропал - банальный мелкий жулик, который за 2 тысячи рублей готов маму продать. Не работать.
UFFO_ru
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Восстановление сайта после переноса на другой хостинг, shopCMS
Алексей прекрасно справился с задачей - быстро, ответственно, качественно, "под ключ". Сумма вполне устроила. Порекомендовал как хорошего специалиста другим заказчикам, уже работает - тоже с прекрасными результатами. Планирую продолжить сотрудничество.
Постановка задачи четкая и грамотная. Во время работы Александр всегда был готов предоставить необходимые для работы данные и ответить на вопросы. Оплата поступила сразу после выполнения. Отличный заказчик, который знает, что ему нужно.
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