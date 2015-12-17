Профессиональная верстка сайтов (HTML5, CSS3, jQuery)
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, PHP.
- Кроссбраузерность
- Блочная фиксированная/резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
9:00 — 21:00 МСК
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$90
2 балла
5 лет назад
Взял аванс и пропал - банальный мелкий жулик, который за 2 тысячи рублей готов маму продать. Не работать.
$15
10 баллов
8 лет назад
Алексей прекрасно справился с задачей - быстро, ответственно, качественно, "под ключ". Сумма вполне устроила. Порекомендовал как хорошего специалиста другим заказчикам, уже работает - тоже с прекрасными результатами. Планирую продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Постановка задачи четкая и грамотная. Во время работы Александр всегда был готов предоставить необходимые для работы данные и ответить на вопросы. Оплата поступила сразу после выполнения. Отличный заказчик, который знает, что ему нужно.