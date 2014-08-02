Графика:
--Иконки-от 20р
--Векторный клипарт-от 300р
--Наборы иконок определённой тематики -от 500р
--Рисунки на заказ (портреты) -от 3000р (цена договорная)
--Пиксельарт -от 20р
--Логотипы-от 800р
Графика прочее:
--иллюстрации (цена договорная)
--Концепт арт (цена договорная)
--GUi -от 1000р
--Аватарки для соц.сетей -от 100р
--Меню для групп -от 300р
3D:
--Визаулизация-от 1000р
--Лоу поли модели -от 500р
--Хай поли модели -от 1000р
--Переделка моделей-от 500р
--Оптимизация- от 300р
--Текстурирование -от 800р
--Элементы интерфейсов в 3d -от 300р
Программирование:
с++,fasm
--боты для сервисов типа олайк от 400р
--RAT системы (цена договорная)
--Стиллеры (цена договорная)
--Крипторы,пакеры,обфускаторы (цена договорная)
--Вирусня разноплановая (цена договорная)
--Разные программы ( цена зависит от объёма работ и сложности реализации)
WEB:
--Шаблоны к wordpress,drupal -от 900р
--Шаблоны (разные к непопулярным движкам) от 500р
--Сайты под ключ -от 10000р
--Сайты визитки (на самописных движках или статика) от 3000р
--Скрипты :слайдеры ,меню,парсеры (js, jq ,php) от 400р (цена договорная)
--CMS на продажу (В данный момент не занимаюсь )
--Разработка и продвижение крупных проектов (магазины,бк конторы) от 10000р
--Статичная html страничка с минимумом информации 50р
--Помощь в установке и настройке cms, делегации доменов, настройки серверов (цена договорная не меньше 500р)
--Редизайн,правки,и пр. уже готовых шаблонов и сайтов от 200р
--Обфускация (js,php) от 400р
--Деобфускация (цена зависит от сложности)
--Плагины к популярным cms (цена договорная)
Реверсинг,крэкинг:
--Распаковка сложных пакеров в том числе и самописных (цена зависит от сложности не менее 1000р)
--Кейгенинг (цена договорная)
--Снятие привязки к железу ,регистрация программы на конкретное лицо,патчи, лоадеры (цена зависит от сложности)
--Анализ троянов, бекдоров ,червей и прочего от 300р
--Вытаскивание ресурсов картинок и прочй байды из программм от 200р
--Разработка систем защиты от реверсинга крекинга
(цена договорная)
Флеш:
--Дизайн приложений от 1000р
--баннеры,шапки,меню от 300р
--FX от 1000р
--Работа с 3d флеш движками типа альтернатива от 3000р
--Создание экшен баннеров от 600р
--Скрипты AS 3.0 (цена договорная)
--Сайты целиком на флеш от 5000р (можно сторговатся)
--Оптимизация,декомпиляция, востановление и обфускация флеш приложений от 500р
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