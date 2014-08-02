3d,лоу хай поли моделлинг,реверсинг,вёрстка,создание сайтов любой сложности

Графика:

--Иконки-от 20р

--Векторный клипарт-от 300р

--Наборы иконок определённой тематики -от 500р

--Рисунки на заказ (портреты) -от 3000р (цена договорная)

--Пиксельарт -от 20р

--Логотипы-от 800р

Графика прочее:

--иллюстрации (цена договорная)

--Концепт арт (цена договорная)

--GUi -от 1000р

--Аватарки для соц.сетей -от 100р

--Меню для групп -от 300р

3D:

--Визаулизация-от 1000р

--Лоу поли модели -от 500р

--Хай поли модели -от 1000р

--Переделка моделей-от 500р

--Оптимизация- от 300р

--Текстурирование -от 800р

--Элементы интерфейсов в 3d -от 300р

Программирование:

с++,fasm

--боты для сервисов типа олайк от 400р

--RAT системы (цена договорная)

--Стиллеры (цена договорная)

--Крипторы,пакеры,обфускаторы (цена договорная)

--Вирусня разноплановая (цена договорная)

--Разные программы ( цена зависит от объёма работ и сложности реализации)

WEB:

--Шаблоны к wordpress,drupal -от 900р

--Шаблоны (разные к непопулярным движкам) от 500р

--Сайты под ключ -от 10000р

--Сайты визитки (на самописных движках или статика) от 3000р

--Скрипты :слайдеры ,меню,парсеры (js, jq ,php) от 400р (цена договорная)

--CMS на продажу (В данный момент не занимаюсь )

--Разработка и продвижение крупных проектов (магазины,бк конторы) от 10000р

--Статичная html страничка с минимумом информации 50р

--Помощь в установке и настройке cms, делегации доменов, настройки серверов (цена договорная не меньше 500р)

--Редизайн,правки,и пр. уже готовых шаблонов и сайтов от 200р

--Обфускация (js,php) от 400р

--Деобфускация (цена зависит от сложности)

--Плагины к популярным cms (цена договорная)

Реверсинг,крэкинг:

--Распаковка сложных пакеров в том числе и самописных (цена зависит от сложности не менее 1000р)

--Кейгенинг (цена договорная)

--Снятие привязки к железу ,регистрация программы на конкретное лицо,патчи, лоадеры (цена зависит от сложности)

--Анализ троянов, бекдоров ,червей и прочего от 300р

--Вытаскивание ресурсов картинок и прочй байды из программм от 200р

--Разработка систем защиты от реверсинга крекинга

(цена договорная)

Флеш:

--Дизайн приложений от 1000р

--баннеры,шапки,меню от 300р

--FX от 1000р

--Работа с 3d флеш движками типа альтернатива от 3000р

--Создание экшен баннеров от 600р

--Скрипты AS 3.0 (цена договорная)

--Сайты целиком на флеш от 5000р (можно сторговатся)

--Оптимизация,декомпиляция, востановление и обфускация флеш приложений от 500р

-