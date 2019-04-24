iea79

Евгений iea79

 
44 годаРоссия/Пермь
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка сайтов

Меня зовут Евгений, я профессиональный HTML-верстальщик. 

Занимаюсь вёрсткой сайтов с 2010 года, 

для меня это не просто хобби, а основной заработок и поэтому к работе отношусь серьезно и с большой ответственностью.

Разница между мной и "конкурентами":

1. На связи почти круглосуточно,

2. Не пропадаю и не теряюсь, 

3. Мою работу будете видеть в режиме реального времени,

4. За мной не надо переделывать работу...

Верстка сайтаHTML
Портфолио
HTML-верстка
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$20/час
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