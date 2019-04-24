Профессиональная верстка сайтов

Меня зовут Евгений, я профессиональный HTML-верстальщик.

Занимаюсь вёрсткой сайтов с 2010 года,

для меня это не просто хобби, а основной заработок и поэтому к работе отношусь серьезно и с большой ответственностью.

Разница между мной и "конкурентами":

1. На связи почти круглосуточно,

2. Не пропадаю и не теряюсь,

3. Мою работу будете видеть в режиме реального времени,

4. За мной не надо переделывать работу...