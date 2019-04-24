Профессиональная верстка сайтов
Меня зовут Евгений, я профессиональный HTML-верстальщик.
Занимаюсь вёрсткой сайтов с 2010 года,
для меня это не просто хобби, а основной заработок и поэтому к работе отношусь серьезно и с большой ответственностью.
Разница между мной и "конкурентами":
1. На связи почти круглосуточно,
2. Не пропадаю и не теряюсь,
3. Мою работу будете видеть в режиме реального времени,
4. За мной не надо переделывать работу...
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Портфолио
- Сайт для мебельной фабрики185 просмотров
- Лэндинг с анимацией на CSS176 просмотров
- Сайт для МЛМ-щиков161 просмотр
- Сайт для такси190 просмотров
HTML-верстка
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$20/час
от $20от 1 часа
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