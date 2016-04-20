Создание лендингов и сайтов под заказ.

В настоящее время нарабатываю опыт по созданию продающих страниц, сайтов-визиток и сайтов в целом.Предоставляю гарантию на выполненную работу, а так же месяц поддержки. Возможна SEO оптимизация и А/В тестирование.

Как я выполняю заказ:

1. Вы заполняете бриф или от вас нужен ТЗ.

2. После подробного ознакомления с ТЗ, назначаю небольшую цену за выполнение задания.

3. Выполняю задание, вы мне ничего не платите.

4. Показываю выполненную работу Вам. И если она Вас устраивает, оплачиваете символическую сумму за мой труд.