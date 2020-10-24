if_design

Инна if_design

 
31 годУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Graphic Designer

Здравствуйте, меня зовут Инна. 

Я графический дизайнер. Опыт работы 5 лет.

Занимаюсь разработкой дизайна:

- Логотипа

- Фирменного стиля

- Полиграфического дизайна

- Наружной рекламы

-  Веб дизайном

- Баннеры для соц. сетей

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