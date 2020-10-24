Graphic Designer
Здравствуйте, меня зовут Инна.
Я графический дизайнер. Опыт работы 5 лет.
Занимаюсь разработкой дизайна:
- Логотипа
- Фирменного стиля
- Полиграфического дизайна
- Наружной рекламы
- Веб дизайном
- Баннеры для соц. сетей
Обращайтесь:)
Портфолио
- Logo 7Days66 просмотров
- Баннеры для 7pizza25 просмотров
- Дизайн визитной карты и листовки для ШУАРМАТАКСИ22 просмотра
- Logo Blue Berry31 просмотр
- Дизайн баннеров17 просмотров
- Logo Arrakis Photonics38 просмотров
- Вывеска "Доствка пиццы"32 просмотра