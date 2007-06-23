Резюме

1. Ласточкин Никита Викторович

2. Личные данные:

? дата рождения – 07.07.1984 г.

? адрес – М «Пр. Ветеранов»

? телефон – 755-78-13; 8-905-271-05-01

? семейное положение – не женат

3. Образование:

Полное среднее

С 2001 г. по настоящее время – студент Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, факультета «Информационных технологий и медиадизайна», по специальности – информатик-медиадизайнер, V курса дневного отделения

4. Трудовая деятельность:

Работа сдельная

5. Дополнительная информация:

профессиональные навыки:

Corel Draw

Adobe PhotoShop

Adobe Illustrator

Adobe ImageReady

Macromedia Flash

Electric Rain Swift 3D

Macromedia Dreamweaver

Macromedia Director

Discreet 3ds Max

приобретенные навыки

ПК – высшая пользовательская категория

ретушь фотографий

компьютерная графика (рисунок, живопись)

анимация средствами Macromedia Flash, Adobe ImageReady

составление мультимедиа презентаций средствами Macromedia Director

моделирование и текстурирование обьектов и трехмерного пространства (простейшее)

создание Web-документов

знание английского языка

личные качества:

ответственный

спокойный

коммуникабельный

увлечения:

електронная музыка и ее создание, интернет, современный цифровой дизайн

6. Требования к работе:

совместимость с учебой в ВУЗе, сдельная, удаленная – на дому, достойная заработная плата