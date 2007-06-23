Резюме
1. Ласточкин Никита Викторович
2. Личные данные:
? дата рождения – 07.07.1984 г.
? адрес – М «Пр. Ветеранов»
? телефон – 755-78-13; 8-905-271-05-01
? семейное положение – не женат
3. Образование:
Полное среднее
С 2001 г. по настоящее время – студент Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, факультета «Информационных технологий и медиадизайна», по специальности – информатик-медиадизайнер, V курса дневного отделения
4. Трудовая деятельность:
Работа сдельная
5. Дополнительная информация:
профессиональные навыки:
Corel Draw
Adobe PhotoShop
Adobe Illustrator
Adobe ImageReady
Macromedia Flash
Electric Rain Swift 3D
Macromedia Dreamweaver
Macromedia Director
Discreet 3ds Max
приобретенные навыки
ПК – высшая пользовательская категория
ретушь фотографий
компьютерная графика (рисунок, живопись)
анимация средствами Macromedia Flash, Adobe ImageReady
составление мультимедиа презентаций средствами Macromedia Director
моделирование и текстурирование обьектов и трехмерного пространства (простейшее)
создание Web-документов
знание английского языка
личные качества:
ответственный
спокойный
коммуникабельный
увлечения:
електронная музыка и ее создание, интернет, современный цифровой дизайн
6. Требования к работе:
совместимость с учебой в ВУЗе, сдельная, удаленная – на дому, достойная заработная плата