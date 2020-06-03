Графический дизайнер
Привет. Я более 6 лет в графическом дизайне. Преимущественно занимаюсь разработкой фирменного стиля, версткой печатных изданий и полиграфии, а также имею опыт работы с web, упаковкой, анимацией, созданием инфографики и презентаций.
Я владею навыками работы в Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign и CorelDraw. У меня также есть знания в таких программах, как Figma, Adobe After Effects и Blender.
Я всегда открыта новым проектам и достижениям!
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Портфолио
- Иллюстрация97 просмотров
- Иллюстрация104 просмотра
- Цифровой портрет98 просмотров
- Каталог105 просмотров
- Брошюра99 просмотров
- Брошюра91 просмотр
- Серия упаковок88 просмотров
- Шубер77 просмотров
- Branding Identity | Горизонт103 просмотра
- Logo | ЭкоЛАРН85 просмотров
- Branding Identity | Rensberg79 просмотров
- Digital Wave 202087 просмотров