Графический дизайнер

Привет. Я более 6 лет в графическом дизайне. Преимущественно занимаюсь разработкой фирменного стиля, версткой печатных изданий и полиграфии, а также имею опыт работы с web, упаковкой, анимацией, созданием инфографики и презентаций.

Я владею навыками работы в Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign и CorelDraw. У меня также есть знания в таких программах, как Figma, Adobe After Effects и Blender.

Я всегда открыта новым проектам и достижениям!