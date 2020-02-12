ifm_diktor

Михаил Фролов ifm_diktor

 
41 годРоссия/Арзамас
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Голос для ваших проектов

Меня зовут Михаил Фролов. Я, диктор и звукорежиссер с большим опытом работы в сфере производства аудиопродукции.  Сразу оговорюсь, что мой голос подходит не под каждый рекламный текст. Скажем, реклама завода «железобетонных конструкций», в моем исполнении будет звучать нелепо, но мой голос прекрасно подойдет для рекламы: такси, молодежных вечеринок, кафе, детских праздников, магазинов с подарками, акций и распродаж! 

Пишите, звоните, заказывайте!

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