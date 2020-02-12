ifm_diktor

Голос для ваших проектов

Меня зовут Михаил Фролов. Я, диктор и звукорежиссер с большим опытом работы в сфере производства аудиопродукции. Сразу оговорюсь, что мой голос подходит не под каждый рекламный текст. Скажем, реклама завода «железобетонных конструкций», в моем исполнении будет звучать нелепо, но мой голос прекрасно подойдет для рекламы: такси, молодежных вечеринок, кафе, детских праздников, магазинов с подарками, акций и распродаж!

Пишите, звоните, заказывайте!