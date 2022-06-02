HTML CSS - верстка
Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном , программирование любой сложности , кроссбраузерная верстка , качественно и в срок , адаптивность.Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, SASS, Flexbox, БЭМ.
- Vue.js
- Верстка кроссбраузерная, валидная , адаптивная
- Верстаю из PSD , Figma
- Необычные анимации
- Адаптивность , responsive
- Всегда на связи
- Не нарушаю сроков
- Готов приступить сразу
- Не беру предоплату
- Довожу дело до конца
- Telegram: https://t.me/D_rose666
- Почта: [email protected]