iforumzu

Колесник Рамир iforumzu

 
23 годаУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML CSS - верстка

Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном , программирование любой сложности , кроссбраузерная верстка , качественно и в срок , адаптивность.Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, SASS, Flexbox, БЭМ.

- Vue.js

  • Верстка кроссбраузерная, валидная , адаптивная
  • Верстаю из PSD , Figma
  • Необычные анимации
  • Адаптивность , responsive
Ответственность:

  • Всегда на связи
  • Не нарушаю сроков
  • Готов приступить сразу
  • Не беру предоплату
  • Довожу дело до конца
Контактные данные:
HTMLCSSFigmaSASSVue.js