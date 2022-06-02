HTML CSS - верстка

Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном , программирование любой сложности , кроссбраузерная верстка , качественно и в срок , адаптивность.Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, SASS, Flexbox, БЭМ.

- Vue.js

Верстка кроссбраузерная, валидная , адаптивная

Верстаю из PSD , Figma

Необычные анимации

Адаптивность , responsive



Ответственность:

Всегда на связи

Не нарушаю сроков

Готов приступить сразу

Не беру предоплату

Довожу дело до конца

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