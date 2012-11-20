Я сделаю для вас простой и удобный сайт.

Сделаю удобный сайт с набором всех необходимых функций. Простой и понятный ресурс станет эффективным инструментом для развития вашего бизнеса.

Также создаю несложные интернет-магазины, в которых, при использовании минимума функций, можно максимально результативно продвигать ваши товары и услуги.