ighost

Халик ighost

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб программирование, интеграция Bitrix, синхронизация Bitrix с 1C

Профессиональный уровень PHP программирования

Разработка связок PHP + MySQL под надобности заказчика

Качество. Гарантии. Договор. Безнал.

1C-Bitrix: Управление сайтом, более 60 успешно разработанных проектов:

Интеграция шаблонов

Настройка и кастмозиция стандартных компонентов

Создание своих компонентов / модулей

Разработка административных модулей

Связка номенклатуры каталога сайта с различными программами

1C-Bitrix: Корпоративный портал , 2 интегрированных проекта:

Настройка и кастмозиция стандартных компонентов

Создание своих компонентов / модулей

Разработка административных модулей

Синхронизация клиентской / пользовательской базы с порталом

1C-Bitrix: Управление сайтом + 1C v8.x (7.7):

Синхронизация номенклатуры товаров с сайтом

Выгрузка заказов с сайта в 1С

Настройка оповещения менеджеров

Выгрузка заказов по установленному заказчиком (файлом импорта) образцу в программу клиента

Портфолио