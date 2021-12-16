Профессиональный уровень PHP программирования
Разработка связок PHP + MySQL под надобности заказчика
Качество. Гарантии. Договор. Безнал.
1C-Bitrix: Управление сайтом, более 60 успешно разработанных проектов:
Интеграция шаблонов
Настройка и кастмозиция стандартных компонентов
Создание своих компонентов / модулей
Разработка административных модулей
Связка номенклатуры каталога сайта с различными программами
1C-Bitrix: Корпоративный портал , 2 интегрированных проекта:
Настройка и кастмозиция стандартных компонентов
Создание своих компонентов / модулей
Разработка административных модулей
Синхронизация клиентской / пользовательской базы с порталом
1C-Bitrix: Управление сайтом + 1C v8.x (7.7):
Синхронизация номенклатуры товаров с сайтом
Выгрузка заказов с сайта в 1С
Настройка оповещения менеджеров
Выгрузка заказов по установленному заказчиком (файлом импорта) образцу в программу клиента
Портфолио
- Сайт портфолио / блог Михаила Тевелева318 просмотров