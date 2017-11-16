Перевожу тексты различной тематики качественно и оперативно

Бизнес лингвистика

Основная специализация – ведение бизнеса с зарубежными партнерами, большой опыт участия в переговорах, адаптация рекламных кампаний для зарубежного рынка.

Приступаю к работе только после четко поставленной задачи, и, при необходимости, оказываю помощь её постановке.

В моей компетенции:

+ локализация сайтов и ПО

+ деловая переписка

+ тексты общей тематики

+ ведение документации на двух языках