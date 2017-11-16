ignatenkospk

Алла Игнатенко ignatenkospk

 
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Перевожу тексты различной тематики качественно и оперативно

Бизнес лингвистика 

Основная специализация – ведение бизнеса с зарубежными партнерами, большой опыт участия в переговорах, адаптация рекламных кампаний для зарубежного рынка. 

Приступаю к работе только после четко поставленной задачи, и, при необходимости, оказываю помощь её постановке. 

В моей компетенции: 

+ локализация сайтов и ПО 

+ деловая переписка 

+ тексты общей тематики 

+ ведение документации на двух языках

Портфолио
Переводы
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