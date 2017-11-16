Алла Игнатенко ignatenkospkignatenkospk
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Перевожу тексты различной тематики качественно и оперативно
Бизнес лингвистика
Основная специализация – ведение бизнеса с зарубежными партнерами, большой опыт участия в переговорах, адаптация рекламных кампаний для зарубежного рынка.
Приступаю к работе только после четко поставленной задачи, и, при необходимости, оказываю помощь её постановке.
В моей компетенции:
+ локализация сайтов и ПО
+ деловая переписка
+ тексты общей тематики
+ ведение документации на двух языках
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Художественный перевод131 просмотр
- Натуральная косметика105 просмотров
- Отрывок статьи по аутизму120 просмотров
- Договор о найме жилого помещения179 просмотров
Переводы
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