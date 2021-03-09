ignatovoleg

Диктор, озвучка текста

Доброго времени суток! К данному роду деятельности подхожу не как к работе, а как к получению удовольствия от процесса создания, самому очень приятно слышать хороший результат. Не приветствую конвейера под копирку, поэтому буду рад подстроиться под Ваши пожелания и обсудить вопросы как по скорости начитки текста, так и по интонации, настрою голоса и тд. Голос мужской. Нацелен на досрочное выполнение задания, но в силу возможного, так как ещё есть основная работа. Могу предоставить вашу запись как в ''сыром'' виде, так и обработанную достаточным количеством плагинов для ровного звучания без шумов.

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