igor-dzhabrailov

Здравствуйте! Необходимо придумать название для общетематического поисковика. У кого будет свободная минутка, прошу отписать варианты в комбинации название-домен в комментарии к проекту. За хорошие идеи отблагодарю!) p.s.-1: естественно, домен должен быть свободен в зоне РУ (а лучше ...
Игорь Джабраилов igor-dzhabrailovigor-dzhabrailov
- Копирайтинг35 заявокЗакрыт15 лет назад
- $3
Здравствуйте. На сайте есть горизонтальное меню с выпадающим подменю (тоже горизонтальным) на яве. При наведении на один из пунктов меню выдвигается горизонтальное подменю и ПОЯВЛЯЕТСЯ горизонтальная прокрутка сайта, чего быть не должно. Уже сломали голову, не смогли ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Здравствуйте! Необходим типовой флеш-плеер, серого или красного цвета (стиль оформления) в комлпектации для Видео и Аудио (т.е. один с экраном, другой просто "плей-стоп-перемотка-громкость"). Пишите Только в комментарии, сразу показывайте пример, чтобы время не тянуть...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужнен почтовый сервис для предоставления пользователям возможности завести почту на портале. Интересуют готовые решения, т.к. бюджет небольшой... Нужна форма регистрации нового пользователя, базовый пакет ограничителей от рассылки СПАМа с наших ящиков, фильтр от входящего спама, Вэб-интерфейс пользователя, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Нужен русский траф. Контекстную не предлагать, баннеры и всякую такую мутатень тоже. Интересуют или айфреймы с солидных УРЛов или Редиректы с развлекательных/взрослых сайтов или СМО по любым социалкам и блогам с оплатой за количество переходов (это лучше всего) В личку ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $40
Здравствуйте, дорогие друзья! Нужен парсер результатов выдачи Гугла (.ru|.com|.co.uk|.de), яху, мсн (каждый пункт выбирается галочками). Также указывается ключевое слово и глубина парсинга в страницах. На выходе должен получиться тхт-файл со списком УРЛов (каждый с новой строки). Особенностью парсера является ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад