igor-dzhabrailov

Игорь Джабраилов igor-dzhabrailov

 
43 годаРоссия/Ярославль
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Придумать название для поисковика

    Здравствуйте! Необходимо придумать название для общетематического поисковика. У кого будет свободная минутка, прошу отписать варианты в комбинации название-домен в комментарии к проекту. За хорошие идеи отблагодарю!) p.s.-1: естественно, домен должен быть свободен в зоне РУ (а лучше ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Починить java-меню на сайте

    $3

    Здравствуйте. На сайте есть горизонтальное меню с выпадающим подменю (тоже горизонтальным) на яве. При наведении на один из пунктов меню выдвигается горизонтальное подменю и ПОЯВЛЯЕТСЯ горизонтальная прокрутка сайта, чего быть не должно. Уже сломали голову, не смогли ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен готовый типовой flash-плеер

    $10

    Здравствуйте! Необходим типовой флеш-плеер, серого или красного цвета (стиль оформления) в комлпектации для Видео и Аудио (т.е. один с экраном, другой просто "плей-стоп-перемотка-громкость"). Пишите Только в комментарии, сразу показывайте пример, чтобы время не тянуть...

    Flash
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднять почтовый сервис

    $100

    Здравствуйте! Нужнен почтовый сервис для предоставления пользователям возможности завести почту на портале. Интересуют готовые решения, т.к. бюджет небольшой... Нужна форма регистрации нового пользователя, базовый пакет ограничителей от рассылки СПАМа с наших ящиков, фильтр от входящего спама, Вэб-интерфейс пользователя, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен русский траф

    Добрый день! Нужен русский траф. Контекстную не предлагать, баннеры и всякую такую мутатень тоже. Интересуют или айфреймы с солидных УРЛов или Редиректы с развлекательных/взрослых сайтов или СМО по любым социалкам и блогам с оплатой за количество переходов (это лучше всего) В личку ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер результатов Гугла

    $40

    Здравствуйте, дорогие друзья! Нужен парсер результатов выдачи Гугла (.ru|.com|.co.uk|.de), яху, мсн (каждый пункт выбирается галочками). Также указывается ключевое слово и глубина парсинга в страницах. На выходе должен получиться тхт-файл со списком УРЛов (каждый с новой строки). Особенностью парсера является ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад