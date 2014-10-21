Web developer / developer of desktop applications / database designer
Образование: Высшее
Факультет «Компьютерная инженерия». Специальность «Компьютерные системы и сети».
Навыки работы:
MySQL: администрирование и проектирование баз данных.
PHP: создание плагинов, в том числе для CMS WordPress. Реализация взаимодействия с СУБД MySQL.
Администрирование сайта.
Создание сайтов визиток.
С++: создание настольных приложений для ПК. Распараллеленное вычисление.
Java: создание настольных приложений для ПК.
С#: создание приложений обмена информацией на основе сокетов. Реализация взаимодействия с СУБД Microsoft Access.
Microsoft Access: проектирование баз данных.
Знание на уровне стандарта и опыт программирования: SQL, HTML, JavaScript, Pascal, Prolog, Assembler, Objective-C, C.
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#785
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#795
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#802
HTML-верстка
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#2080