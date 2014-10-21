Web developer / developer of desktop applications / database designer

Образование: Высшее

Факультет «Компьютерная инженерия». Специальность «Компьютерные системы и сети».

Навыки работы:

MySQL: администрирование и проектирование баз данных.

PHP: создание плагинов, в том числе для CMS WordPress. Реализация взаимодействия с СУБД MySQL.

Администрирование сайта.

Создание сайтов визиток.

С++: создание настольных приложений для ПК. Распараллеленное вычисление.

Java: создание настольных приложений для ПК.

С#: создание приложений обмена информацией на основе сокетов. Реализация взаимодействия с СУБД Microsoft Access.

Microsoft Access: проектирование баз данных.

Знание на уровне стандарта и опыт программирования: SQL, HTML, JavaScript, Pascal, Prolog, Assembler, Objective-C, C.