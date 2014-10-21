igor-korobko

Игорь igor-korobko

 
34 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Web developer / developer of desktop applications / database designer

Образование: Высшее

Факультет «Компьютерная инженерия». Специальность «Компьютерные системы и сети».

Навыки работы:

MySQL: администрирование и проектирование баз данных.

PHP: создание плагинов, в том числе для CMS WordPress. Реализация взаимодействия с СУБД MySQL.

Администрирование сайта.

Создание сайтов визиток.

С++: создание настольных приложений для ПК. Распараллеленное вычисление.

Java: создание настольных приложений для ПК.

С#: создание приложений обмена информацией на основе сокетов. Реализация взаимодействия с СУБД Microsoft Access.

Microsoft Access: проектирование баз данных.

Знание на уровне стандарта и опыт программирования: SQL, HTML, JavaScript, Pascal, Prolog, Assembler, Objective-C, C.

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLJavaSQL
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#785
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#795
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#802
HTML-верстка
нет отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
#2080