Нужен JavaScript Debugger написанный на Delphi (2006 и ниже). Желательно использовать SynEdit (201) (http://SynEdit.SourceForge.net) как редактор (подсветка кода значения не имеет). Вы можете использовать любой бесплатный дебагер с открытым кодом как пример. Например: http://www.netbeans.org/index.html http://www.netbeans.org/kb/docs/web/js-debugger-ug.html http://www.xbug.co.uk/ http://code.google.com/p/jsdt/wiki/newFeatures http://sourceforge.net/projects/jackal2d/ Venkman JavaScript Debugger Firebug JavaScript Debugger JavaScript debugger ...
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- $500Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
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Нужен JavaScript syntax verifier написанный на Delphi (2006 и ниже). Вам нужно переписать JSLint (http://www.jslint.com/) на Delphi язык. Это должна быть форма для проверяемого скрипта и еще одна для результатов проверки синтаксиса. А так же много установочных чекбоксов ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад