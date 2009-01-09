Нужен JavaScript syntax verifier написанный на Delphi (2006 и ниже). Вам нужно переписать JSLint (http://www.jslint.com/) на Delphi язык. Это должна быть форма для проверяемого скрипта и еще одна для результатов проверки синтаксиса. А так же много установочных чекбоксов ...