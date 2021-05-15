Нужно создать 8 аккаунтов в PlayMarket-e и сделать 8 отзывов с оценкой 5 на мобильное приложение. 1. Текст написать от себя от 5 до 30 слов (по желанию), в некоторых добавить слова которые скину ...
Мобильные приложения4 заявки
Закрыт
4 года назад
Нужно создать 8 аккаунтов в PlayMarket-e и сделать 8 отзывов с оценкой 5 на мобильное приложение. 1. Текст написать от себя от 5 до 30 слов (по желанию), в некоторых добавить слова которые скину ...
1. Тексты самые обычные от себя 2. На аватарки поставить фото/картинку 3. Прислать отчёт в виде скриншотов 4. Имена аккаунтов сделать разные !!! Важно чтобы раньше Вы с телефона не делали ...