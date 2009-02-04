PHP/Java программирование

Образование:

2000-2005 - Астраханский Государственный технический университет, диплом о высшем образовании по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления".

2007-2008 - Университет Ниццы - Софии-Антиполис (Фр.), диплом магистра Master 2 (BAC+5) по специальности "Мультимедиа и базы данных".

Опыт работы:

Веб-программирование (PHP, JavaScript, HTML, Ajax) - 1.5 года.

Проекты:

- доска объявлений (http://board.astrakhan.ws/)

- простой вариант форума

- настройка дизайна и модификация анти-спамовой системы форума phpBB (http://forum.7travel.ru/, http://forum.astrakhan.ws/, http://chessportal.ru/forum/)

- интеграция форума phpBB с доской объявлений (http://forum.astrakhan.ws/)

- соединение дизайнов с движком сайта (7travel.ru, 7thai.ru, neustadt.ru, in-sochi.ru, gorod-anapa.ru, gel-hotels.ru, hotels-dombay.ru, gorod-adler.ru и др.)

- разработка системы авторизации для интерфейсов администрирования CMS

- оптимизация и внесение различных изменений в ядро и модули CMS (администрирование, каталог ссылок, фотогалерея и др.)

- разработка информационных сервисов (в т.ч. с использованием Ajax)

- разработка системы обучения (WYSIWYG-редактор уроков, курсов, вложенные уроки, вывод дерева уроков, навигация по урокам)

Java/J2EE-программирование (Servlets, Midlet, JSP, JSF, Richfaces, XULFaces, Swing EJB3.0, JPA/JPQL, Hibernate, GWT, JDBC, jBoss и Tomcat servers) - 2 года

Проекты:

- Автоматизированная система управления учебным процессом среднего специального учебного заведения (3-х звенная архитектура)

Технологии: NetBeans 5.5, Tomcat 5.x, PostgreSQL, Hibernate, JPA, JPQL, JSP, JSF, XULFaces, XUL, JavaScript, HTML

- Система управления мобильным роботом. Подсистема управления заданиями. (3-звенная архитектура, синхронизация серверной части с удаленной подсистемой в реальном времени через технологию XML-RPC)

Технологии: NetBeans 6.0, Tomcat 6.0, PostgreSQL, Hibernate, JPA, JPQL, Visual Web JSF

- Приложение для считывания и записи карт NFC для телефона Nokia 6131nfs. (Midlet, использование технологии NFC)

Технологии: Eclipse 3.1, Nokia SDK, Midlet

- Интернет-гид по технопарку Sophia-Antipolis для пользователей мобильных телефонов с веб-редактором контента (3-звенная архитектура, использование технологии Richfaces)

Технологии: Eclipse 3.3, Tomcat 6.0, PostgreSQL, Hibernate, JPA, JPQL, JSF, Richfaces, Servlet, GoogleMap API, JavaScript, JSP

Иностранные языки:

- Английский ***

- Французский со словарем **

- Японский со словарем *