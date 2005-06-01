Про себе
-Початковий Перекладач: Англійської та Української мов.
- Початковий перекладач з профільною освітою.
Мої робочі мови: англійська, українська,
Мої навички:
• переклад
• редагування тексту
Що можу перекласти:
• сайти
• ділові листування, переписки
• сертифікати листи
НОВИНИ
тексти (різна тематика)
• аудіо/відео
• презентації
Інструменти, які я використовую:
• Microsoft Word/Power Point
• онлайн словники
Стараюсь робити високоякісний переклад, задля репутації та довіри клієнтів)
Мої контакти:
Telegram: https://@xxqzzme