igor6125

Ігор igor6125

 
18 летУкраина/Винница
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Про себе

-Початковий Перекладач: Англійської та Української мов.

- Початковий перекладач з профільною освітою.

Мої робочі мови: англійська, українська,

Мої навички:

• переклад

• редагування тексту

Що можу перекласти:

• сайти

• ділові листування, переписки

• сертифікати листи

НОВИНИ

тексти (різна тематика)

• аудіо/відео

• презентації

Інструменти, які я використовую:

• Microsoft Word/Power Point

• онлайн словники

Стараюсь робити високоякісний переклад, задля репутації та довіри клієнтів)

Мої контакти:

Telegram: https://@xxqzzme