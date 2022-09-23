igor_bobkov

Инженер по радиоэлектронике

Разработке цифровых и аналоговых электронных устройств (в том числе радиоэлектронных устройств СВЧ-диапазона).

Подбор компонентов, разработка схемы электрической принципиальной, трассировка печатных плат. 3D вид печатных плат в формате STEP. Подготовка документации к производству (gerber-файлы).

Проектирование радиочастотных фильтров.

САПР: Altium Designer, Mentor, Cadance, AWR Design, Vivado.

Начальный уровень программирования ПЛИСС(Xilinx).

К работе подхожу ответственно.

Готов к долговременному сотрудничеству.