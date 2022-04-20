Учусь, набираюсь опыта - вёрстка сайтов. CSS3, HTML5, SCSS, JavaScript, jQuery, GULP, БЭМ.

Моя задача сделать работу качественно!

‍Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

👍 Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы Вы остались довольны!

🤝 Ответственность:

- готов приступить сегодня

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи

 Технологии:

- HTML, CSS, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

 Образование:

- Высшее техническое.

 Портфолио:

https://www.weblancer.net/users/igor_bogd/portfolio/

💬 Для связи: