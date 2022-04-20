Моя задача сделать работу качественно!
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD.
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
👍 Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы Вы остались довольны!
🤝 Ответственность:
- готов приступить сегодня
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Технологии:
- HTML, CSS, jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Образование:
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/igor_bogd/portfolio/
💬 Для связи:
- [email protected]
- ✈ igor_bogd
- 📞 +7
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