igor_chubenko

Личные данные:

Дата рождения: 21.04.1983 г.,

Семейное положение: женат

E-mail: [email protected]

Образование:

2000-2005 гг. — Черкасский Государственный Технологический Университет, факультет информационных технологий. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация — инженер-программист.

Опыт работы:

2005 г. – по наст. время — ЧФ ВАТ «Укртелеком». Начальник сектора программирования и баз данных.

Основные обязанности:

• администрирование серверов под управлением Windows Server 2003, VMware ESX Server;

• администрирование баз программных комплексов предприятия;

• организация резервного копирования данных;

• внесение изменений в программные продукты;

• ведение документации программных продуктов;

• консультация по программных комплексах предприятия.

2005 г. — Компания «КВАРЦ». Инженер-программист.

Основные обязанности:

• сопровождение 1С:Предприятие 7.7;

• разработка модулей сопряжения 1С:Предприятие 7.7 с программными продуктами сторонних производителей.

Знания и навыки:

• администрирование семейства ОС Windows (в том числе серверных);

• профессиональный пользователь ПК (Microsoft Windows XP, Linux);

• свободно работаю с пакетом MS Office;

• использование Internet (Opera, IE, Firefox и др.)

• начальный дизайн сайтов;

• базовые знания 1С v 7.7, v 8.0;

• знание XHTML+CSS, JavaScript+jQuery, Java, PHP, SQL, Delphi;

• умение проектировать информационные системы, реляционные базы данных (Borland Firebird SQL server 1.5, MySQL server 5.0, Microsoft Access XP);

• иностранные языки: английский (технический уровень);

Личные качества:

Аналитический склад ума, коммуникабельность, усидчивость, обязательность, обучаемость, пунктуальность‚ ответственность‚ внимательность‚ исполнительность