igor_chubenko

Личные данные:
Дата рождения: 21.04.1983 г.,
Семейное положение: женат
E-mail: [email protected]
Образование:
2000-2005 гг. — Черкасский Государственный Технологический Университет, факультет информационных технологий. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация — инженер-программист.
Опыт работы:
2005 г. – по наст. время — ЧФ ВАТ «Укртелеком». Начальник сектора программирования и баз данных.
Основные обязанности:
• администрирование серверов под управлением Windows Server 2003, VMware ESX Server;
• администрирование баз программных комплексов предприятия;
• организация резервного копирования данных;
• внесение изменений в программные продукты;
• ведение документации программных продуктов;
• консультация по программных комплексах предприятия.
2005 г. — Компания «КВАРЦ». Инженер-программист.
Основные обязанности:
• сопровождение 1С:Предприятие 7.7;
• разработка модулей сопряжения 1С:Предприятие 7.7 с программными продуктами сторонних производителей.
Знания и навыки:
• администрирование семейства ОС Windows (в том числе серверных);
• профессиональный пользователь ПК (Microsoft Windows XP, Linux);
• свободно работаю с пакетом MS Office;
• использование Internet (Opera, IE, Firefox и др.)
• начальный дизайн сайтов;
• базовые знания 1С v 7.7, v 8.0;
• знание XHTML+CSS, JavaScript+jQuery, Java, PHP, SQL, Delphi;
• умение проектировать информационные системы, реляционные базы данных (Borland Firebird SQL server 1.5, MySQL server 5.0, Microsoft Access XP);
• иностранные языки: английский (технический уровень);
Личные качества:
Аналитический склад ума, коммуникабельность, усидчивость, обязательность, обучаемость, пунктуальность‚ ответственность‚ внимательность‚ исполнительность