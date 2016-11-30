Создаем уникальные и профессиональные проекты, которые полностью реализуются.
- Наша студия "ЧИЖ проект" профессионально проектирует общественные и частные интерьеры.
- Разрабатываем уникальное и неповторимое интерьерное оборудование (мебель, освещение) и произведения искусства.
- Качественные профессиональные художественно осмысленные дизайн-проекты от эскизов до воплощения.
- Индивидуальный подход к каждой поставленной задаче.
- Изысканность и неповторимость интерьера.
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Интерьеры и Экстерьеры
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