igor_chuvashov

Игорь igor_chuvashov

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Создаем уникальные и профессиональные проекты, которые полностью реализуются.
  • Наша студия "ЧИЖ проект" профессионально проектирует общественные и частные интерьеры.
  • Разрабатываем уникальное и неповторимое интерьерное оборудование (мебель, освещение) и произведения искусства.
  • Качественные профессиональные художественно осмысленные дизайн-проекты от эскизов до воплощения.
  • Индивидуальный подход к каждой поставленной задаче.
  • Изысканность и неповторимость интерьера.
Интерьеры и Экстерьеры
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$15/час
от $40от 4 дней
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