igor_lyubimov

Заказывал у Артема несколько больших задач - сначала верстку лендинга на WordPress, потом верстку и добавление новых разделов и создание блога для того же сайта. Все сделано качественно, во всех браузерах работало одинаково, хотя и не без мелких багов, когда внешний вид не совпадал с дизайном, но это и не так критично было. Отдельно отмечу хороший, чистый код. Всегда был на связи, обещанные сроки соблюдал.