igor_lyubimov

Игорь Любимов igor_lyubimov

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$450
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка сайта на WordPress

    ЗадачаНеобходимо сверстать лендинг на WordPress - https://yadi.sk/d/gaF3Z2Gq68ZULA  Сам WordPress уже стоит на сайте https://agafonova.ru.com, верстаем новый дизайн.  Из админки должна быть возможность редактировать без знаний HTML эти сущности  - Успехи учениц ...

    HTMLPHPWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настроить рекламную кампанию на Facebook и Instagram

    Мы в Innovation Camp занимаемся организацией бизнес-туров по всему миру: https://innovationcamp.us/ Сейчас активны несколько разных туров, необходимо на все из них настроить рекламные кампании в Facebook и Instagram. На каждый тур – несколько ...

    Контекстная реклама12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать редизайн лендингов на Tilda

    Innovation Camp – компания организующая выездные бизнес-туры по всем миру. Есть сайт на Tilda: https://innovationcamp.us/ Сайты каждого из туров: https://innovationcamp.us/business-tour-korea-seoul http://innovationcamp.us/business-tour-san-francisco﻿ http://innovationcamp.us/tour-new-york-fashion-week ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$450
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта на WordPress
HTMLPHPWordPress
Проект был большой, интересный, что очень понравилось, очень коммуникабельный человек, с оплатой вообще easy, и всегда в случае чего уточнял текущие вопросы. Надеюсь ещё поработаем, крайне рекомендую Игоря как граммотного заказчика знающего чего хочет!
Заказывал у Артема несколько больших задач - сначала верстку лендинга на WordPress, потом верстку и добавление новых разделов и создание блога для того же сайта. Все сделано качественно, во всех браузерах работало одинаково, хотя и не без мелких багов, когда внешний вид не совпадал с дизайном, но это и не так критично было. Отдельно отмечу хороший, чистый код. Всегда был на связи, обещанные сроки соблюдал.
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