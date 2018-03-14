igor_lyubimov

ЗадачаНеобходимо сверстать лендинг на WordPress - https://yadi.sk/d/gaF3Z2Gq68ZULA Сам WordPress уже стоит на сайте https://agafonova.ru.com, верстаем новый дизайн. Из админки должна быть возможность редактировать без знаний HTML эти сущности - Успехи учениц ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$450
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Мы в Innovation Camp занимаемся организацией бизнес-туров по всему миру: https://innovationcamp.us/ Сейчас активны несколько разных туров, необходимо на все из них настроить рекламные кампании в Facebook и Instagram. На каждый тур – несколько ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт7 лет назад
Innovation Camp – компания организующая выездные бизнес-туры по всем миру. Есть сайт на Tilda: https://innovationcamp.us/ Сайты каждого из туров: https://innovationcamp.us/business-tour-korea-seoul http://innovationcamp.us/business-tour-san-francisco http://innovationcamp.us/tour-new-york-fashion-week ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$450
10 баллов
6 лет назад
HTMLPHPWordPress
Проект был большой, интересный, что очень понравилось, очень коммуникабельный человек, с оплатой вообще easy, и всегда в случае чего уточнял текущие вопросы. Надеюсь ещё поработаем, крайне рекомендую Игоря как граммотного заказчика знающего чего хочет!
Ответный отзыв
Заказывал у Артема несколько больших задач - сначала верстку лендинга на WordPress, потом верстку и добавление новых разделов и создание блога для того же сайта. Все сделано качественно, во всех браузерах работало одинаково, хотя и не без мелких багов, когда внешний вид не совпадал с дизайном, но это и не так критично было. Отдельно отмечу хороший, чистый код. Всегда был на связи, обещанные сроки соблюдал.