Архитектор, дизайнер, визуализатор
- Образование:
- неполное высшее, специальность "Архитектура и интерьер" - Житомирский архитектурно-строительный колледж
- высшее, специальность "Дизайн архитектурной среды" Национальный авиационый университет г.Киев.
- ТОВ ТАМ "Арх-студио", 3 года (по совместительству с учебой):
- Должность: инженер-проектировщик, техник-чертежник.
- Виды работ: проектирование капитального строительства, проекты по капитальным ремонтам и усилению конструкций, чертежи по техническим отчетам.
- Выполнение заказав от частных лиц.
- Должность: архитектор, дизайнер-интерьера, инжиниринг.
- Виды работ: эскизное и строительное проектирование зданий загородных домов, дизайн-проекты интерьеров помещений жилого и нежилого назначения, выполнение студенческих курсовых и дипломных работ по строительству,дизайну и архитектуре.