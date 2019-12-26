igor_mack

Игорь Макарчук igor_mack

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Архитектор, дизайнер, визуализатор
  • Образование:
  • неполное высшее, специальность "Архитектура и интерьер" - Житомирский архитектурно-строительный колледж
  • высшее, специальность "Дизайн архитектурной среды" Национальный авиационый университет г.Киев.
Опыт работы:
  • ТОВ ТАМ "Арх-студио", 3 года (по совместительству с учебой):
  • Должность: инженер-проектировщик, техник-чертежник.
  • Виды работ: проектирование капитального строительства, проекты по капитальным ремонтам и усилению конструкций, чертежи по техническим отчетам.
  • Выполнение заказав от частных лиц.
  • Должность: архитектор, дизайнер-интерьера, инжиниринг.
  • Виды работ: эскизное и строительное проектирование зданий загородных домов, дизайн-проекты интерьеров помещений жилого и нежилого назначения, выполнение студенческих курсовых и дипломных работ по строительству,дизайну и архитектуре.
Работаю в САПР: ArchiCAD, Artlantis, Autocad, 3D-max