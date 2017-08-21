igor_makaroff

Игорь Макаров igor_makaroffigor_makaroff
36 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, JQuerу-UI, Bootstrap, MaterialiseCss, Ajax
Привет, как опытный разработчик более 5 лет, мои навыки программирования очень хорошо округлены. Имея степень магистра в области компьютерных наук / разработки программного обеспечения, я занимал должность ведущего разработчика, а также менеджера разних проектов.
Мои лучшие наборы навыков - это самые современные языки программирования, каркасы и технологии, включая, но не ограничиваясь ...
HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, JQuerу-UI, Bootstrap, MaterialiseCss, Ajax, и т. Д.
Я оптимист, и я в восторге от долгосрочного проекта, чтобы использовать свои знания, чтобы помочь вам.
Время моего ответа очень быстрое. Отправьте мне сообщение здесь, и я вернусь к вам.
Я предоставляю только качественное веб-кодирование и услуги.
И - хороший английский.
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