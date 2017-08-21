igor_makaroff

HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, JQuerу-UI, Bootstrap, MaterialiseCss, Ajax

Привет, как опытный разработчик более 5 лет, мои навыки программирования очень хорошо округлены. Имея степень магистра в области компьютерных наук / разработки программного обеспечения, я занимал должность ведущего разработчика, а также менеджера разних проектов.

Мои лучшие наборы навыков - это самые современные языки программирования, каркасы и технологии, включая, но не ограничиваясь ...

HTML5, CSS3, Javascript, JQuerу, JQuerу-UI, Bootstrap, MaterialiseCss, Ajax, и т. Д.

Я оптимист, и я в восторге от долгосрочного проекта, чтобы использовать свои знания, чтобы помочь вам.

Время моего ответа очень быстрое. Отправьте мне сообщение здесь, и я вернусь к вам.

Я предоставляю только качественное веб-кодирование и услуги.

И - хороший английский.