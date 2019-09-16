Дизайн и верстка газет, журналов, полиграфической продукции.
Опыт работы в сфере верстки и дизайна - 10 лет.
На данный момент тружусь дизайнером/верстальщиком в газете в качестве штатного сотрудника (неполная занятость). Сотрудничаю с местными рекламными агентствами. Есть постоянные заказчики.
Перечень услуг:
- Верстка газет, журналов.
- Дизайн и верстка любой полиграфической продукции, рекламных материалов.
- Фирменный стиль.
- Дизайн этикеток, упаковок.
- Наружная реклама.
- Разработка флеш-банеров для сайтов.
Быстро, качественно.
PDF-версия газеты: «Кременчугский ТелеграфЪ»
PDF-версия журнала:«FRESH look»
Портфолио
- Баннеры для сайтов322 просмотра
- Буклеты, меню, проспекты419 просмотров
- Афиши мероприятий385 просмотров
- Дизайн газет, брошюр642 просмотра
- Верстка и дизайн газеты "Кременчугский ТелеграфЪ"2213 просмотров
Наружная реклама
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