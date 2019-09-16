Дизайн и верстка газет, журналов, полиграфической продукции.

Опыт работы в сфере верстки и дизайна - 10 лет.

На данный момент тружусь дизайнером/верстальщиком в газете в качестве штатного сотрудника (неполная занятость). Сотрудничаю с местными рекламными агентствами. Есть постоянные заказчики.

Перечень услуг:

- Верстка газет, журналов.

- Дизайн и верстка любой полиграфической продукции, рекламных материалов.

- Фирменный стиль.

- Дизайн этикеток, упаковок.

- Наружная реклама.

- Разработка флеш-банеров для сайтов.

Быстро, качественно.

PDF-версия газеты: «Кременчугский ТелеграфЪ»

PDF-версия журнала:«FRESH look»