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Игорь Сабо
igor_sabo
igor_sabo
37 лет
Украина
/
Запорожье
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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База данных для фирмы
143 просмотра
Генератор отчетов
126 просмотров
Календарь на android
162 просмотра
Игра "пятнашки" на android
183 просмотра
Доработка сайта на ucoz
125 просмотров
Сайт секции единоборств (Joomla)
127 просмотров
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