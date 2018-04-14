Настрою рекламу в РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) абсолютно бесплатно, всего лишь за отзыв.

Меня зовут Игорь Александрович (https://vk.com/igor.sadkov). Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить для вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет-рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.