Адрес: Днепропетровская обл. г.Никополь
Телефон: 095-79-39-882
E-mail: [email protected]
Навыки и опыт
- Разработка серверной и клиентской части на ASP-NET/PHP/SQL.
- Разработка и сопровождение приложений баз данных, интеграция баз данных различных форматов.
- Разработка многофункциональной программы (планировщик задач) на C#.
- Разработка программы расчета строительных материалов (гипсокартон), с возможностью графически точно собрать многоэтажную
модель дома на C#.
- Участвовал в командной разработке сайта - вет. клиники (Ext.js)
Владение программными продуктами
MS SQL, MY SQL, C#, PHP, ASP.NET, C, C++, Java Script, Ext.js, jquery.
Образование: высшее
2004-2006 Никопольский техникум национальной металлургической академии Украины. Специальность: Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и технических сооружений.
2006-2008 Национальная металлургическая академия Украины. Специальность: Электромеханика.
2006-2009 КА ШаГ. Специальность: Разработка программного обеспечения.
Опыт работы
2010-2011 Интерпайп НикоТьюб, Отдел Организационного Развития. Инженер-программист. Обязанности: разработка и поддержка локального сайта отчетности производства PHP/MSSQL/MYSQL, процедуры расчета оборотных ведомостей, разработка и поддержка многофункциональной программы (планировщик задач) на C#.
Персональная информация
Хорошее знание английского. Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен, стрессоустойчив. Выполняю работу в срок (способен четко оценить сроки выполнения задачи).