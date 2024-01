Адрес: Днепропетровская обл. г.Никополь

Телефон: 095-79-39-882

E-mail: [email protected]

Навыки и опыт

- Разработка серверной и клиентской части на ASP-NET/PHP/SQL.

- Разработка и сопровождение приложений баз данных, интеграция баз данных различных форматов.

- Разработка многофункциональной программы (планировщик задач) на C#.

- Разработка программы расчета строительных материалов (гипсокартон), с возможностью графически точно собрать многоэтажную

модель дома на C#.

- Участвовал в командной разработке сайта - вет. клиники (Ext.js)

Владение программными продуктами

MS SQL, MY SQL, C#, PHP, ASP.NET, C, C++, Java Script, Ext.js, jquery.

Образование: высшее

2004-2006 Никопольский техникум национальной металлургической академии Украины. Специальность: Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и технических сооружений.

2006-2008 Национальная металлургическая академия Украины. Специальность: Электромеханика.

2006-2009 КА ШаГ. Специальность: Разработка программного обеспечения.

Опыт работы

2010-2011 Интерпайп НикоТьюб, Отдел Организационного Развития. Инженер-программист. Обязанности: разработка и поддержка локального сайта отчетности производства PHP/MSSQL/MYSQL, процедуры расчета оборотных ведомостей, разработка и поддержка многофункциональной программы (планировщик задач) на C#.

Персональная информация

Хорошее знание английского. Готов к работе в команде и индивидуально. Коммуникабелен, стрессоустойчив. Выполняю работу в срок (способен четко оценить сроки выполнения задачи).